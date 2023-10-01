Из Екатеринбурга не могут вылететь семь рейсов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Екатеринбурга задержаны семь рейсов, которые должны были направиться в различные города, следует из онлайн-табло воздушной гавани. Задерживаются вылеты в Анталью, Москву, Стамбул, Санкт-Петербург и Сочи.

В частности, не могут вылететь рейсы в Москву SU-1437, рейсы FV-6202 и FV6208, направленные в Москву, лайнер в Анталью SU-792, борт в Стамбул SU-630с, а также самолеты, направляющиеся в Сочи под номером N4-504 и в Санкт-Петербург FV-6402. На данный момент точная причина задержки остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что рейс Сочи — Москва более двух часов не мог осуществить вылет из аэропорта, пассажиры все это время находились в душном салоне без кондиционера. Одна из пассажирок записала на видео происходящее в салоне самолета. Она утверждает, что некоторым людям из-за духоты стало плохо. О причинах задержки вылета ожидающим не сообщили.

Ранее рэпер Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом Лигалайз, сообщил о переносе своего концерта в Черногории. Оказалось, артист не может вовремя попасть на собственный концерт, потому что польская авиакомпания LOT отказалась пускать его на борт самолета из-за российского паспорта. При этом музыкант признался, что не считает этот акт дискриминационным.