Пассажиров рейса Сочи — Москва на 2 часа заперли в душном салоне самолета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рейс Сочи — Москва более двух часов не может осуществить вылет из аэропорта, пассажиры все это время находятся в душном салоне без кондиционера, об этом они рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости». Одна из пассажирок записала на видео происходящее в салоне самолета. Она утверждает, что некоторым людям из-за духоты становится плохо. О причинах задержки вылета ожидающим не сообщили, уточняет канал.

По данным «Осторожно, новости», Самолет авиакомпании «Северный ветер» должен был вылететь из Сочи в Москву в 12:25, однако время вылета перенесли на полчаса. Потом всех пассажиров запустили в самолет, где они стали ждать отправления в душном салоне без кондиционера на протяжении полутора часов.

Telegram-канал SHOT уточняет, что в салоне самолета находятся порядка 250 пассажиров, среди которых певица Милена Дейнега.

В сентябре в Иркутске туристы более чем на 20 часов застряли в аэропорту из-за переносов рейса в Пхукет. В пресс-службе авиакомпании Ikar сообщили, что рейс перенесен более чем на трое суток, на 27 сентября. В качестве причины задержки вылета компания назвала неисправность гидравлической системы. Всем желающим вернуть билеты пообещали компенсировать стоимость тура.