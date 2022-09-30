В Москве в метро задержали беременную журналистку Асю Казанцеву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на станции метро «Пионерская» полицейские задержали научную журналистку Асю Казанцеву, об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Она также отметила, что беременна. По словам журналистки, ее сначала задержали «как призывника», затем сообщили, что задержание связано «с референдумами».

Ну вот, опять задержали. На этот раз в метро Пионерская, по камерам. Сначала сказали, что как призывника (!), но потом уточнили, что из-за референдумов. Везут в ОВД Филевский парк, видимо на воспитательную беседу, — рассказала Казанцева.

24 сентября в Санкт-Петербурге полиция задержала публицистку и активистку Беллу Рапопорт. Сообщалось, что девушку забрали из дома в 05:00, а позднее направили в изолятор временного содержания. Причина задержания не называлась.

В тот же день в Санкт-Петербурге сотрудники силовых ведомств провели обыск в квартире журналистки Sota.vision Виктории Арефьевой, в рамках которого выломали дверь. Расследование проходит в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение о теракте).

Уточняется, что в квартиру сотрудники правоохранительных органов смогли попасть около семи утра. У журналистки изъяли флеш-карты и телефон, а у ее матери — ноутбук. Саму Арефьеву увезли на допрос в местное отделение полиции. До этого Викторию неоднократно задерживали во время выполнения редакционных заданий на политических мероприятиях.