В Москве работники в костюмах химзащиты обрабатывают помещение ВГТРК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора в костюмах химзащиты проводят дезинфекцию в одном из помещений ВГТРК в Москве, передает Telegram-канал Bazа. Также решено обработать и все прилегающие комнаты, где был открыт конверт с неизвестным порошком.

Сам порошок отправлен на исследование в московский Центр гигиены и эпидемиологии.

О том, что в здание ВГТРК в Москве пришло письмо с неизвестным порошком, ранее сообщали СМИ. В том числе была опубликована видеозапись, на которой из телецентра выходят люди в защитных масках и перчатках. К зданию Всероссийской государственной телерадиовещательной компании на улице Ямского Поля прибыли машины скорой помощи, полиция и пожарное авто.

Ранее сообщалось, что в Пскове возле здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) нашли коробку с подписью «Бомба-Бах». Сотрудников ведомства эвакуировали из здания. Позднее выяснилось, что в коробке отсутствуют признаки взрывчатки.