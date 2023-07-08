Коробку с «Бомба-Бахом» нашли у здания Псковского УФСИН SHOT: в Пскове у здания ФСИН нашли коробку с подписью «Бомба-Бах»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Пскове возле здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) нашли коробку с подписью «Бомба-Бах», сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, саперы не нашли признаков взрывчатки в коробке. Правоохранительные органы ищут ее владельца.

По данным SHOT, коробка с «Бомба-Бахом» была обнаружена возле здания управления ФСИН по Псковской области на улице Некрасова в Пскове. До прибытия саперов все сотрудники были эвакуированы. Сейчас управление ведомства работает в прежнем режиме.

Ранее в Смоленской области сотрудники полиции предотвратили взрыв на железной дороге. На месте готовящейся диверсии были найдены 600 граммов аммонала и вышибной патрон.

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что в Москве на Центральной почтовой таможне обнаружили две противотанковые мины. По данным канала, подозрительную посылку нашел сотрудник почты во время проверки корреспонденции. Как позднее уточнили в Федеральной таможенной службе, муляжи мин оказались корпусами немецких снарядов времен Второй мировой войны без взрывателей. В ведомстве отметили, что посылка должна была уехать в США. Она была изъята, по факту произошедшего проводится проверка.