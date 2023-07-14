Конверт с неизвестным порошком прислали в здание ВГТРК в Москве «360»: в здание ВГТРК в Москве пришел конверт с неизвестным порошком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В здание Всероссийской государственной теле- и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве пришло письмо с неизвестным порошком, сообщает Telegram-канал «360» со ссылкой на источник. По его словам, на место выдвинулись сотрудники МЧС.

По данным «360», письмо с подозрительным содержимым получили в здании ВГТРК на улице Ямского поля в Москве.

Ранее сообщалось, что в Пскове возле здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) нашли коробку с подписью «Бомба-Бах». Сотрудников ведомства эвакуировали из здания. Позднее выяснилось что в коробке отсутствуют признаки взрывчатки.

До этого Telegram-канал «112» писал, что в Москве на Центральной почтовой таможне обнаружили две противотанковые мины. По данным канала, подозрительную посылку нашел сотрудник почты во время проверки корреспонденции. Как позднее уточнили в Федеральной таможенной службе, муляжи мин оказались корпусами немецких снарядов времен Второй мировой войны без взрывателей. В ведомстве отметили, что посылка должна была уехать в США. Она была изъята, по факту произошедшего проводится проверка.