В Москве эвакуируют жителей дома на Профсоюзной улице, попавшего под атаку беспилотника, сообщает РИА Новости. Как рассказали в префектуре Юго-Западного округа, это касается трех подъездов.
До этого в здание прилетел БПЛА, выбивший стекла и разрушивший фасад. Пострадавших в этом доме нет. Telegram-канал Mash пишет, что эвакуированы около 300 человек из дома на Ленинском проспекте, к нему едет три скорых помощи, так как есть раненые.
О пострадавших в этом районе писал также Telegram-канал SHOT.
Мэр столицы Сергей Собянин позже подтвердил эвакуацию из обоих зданий, жители смогут вернуться в квартиры после окончания необходимых работ.
Предварительно, всего были атакованы три дома в столице. Экстренные службы подтвердили удары по двум.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что рано утром в столице в результате атаки беспилотников несколько зданий получили незначительные повреждения. По словам градоначальника, на местах работают экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются. Также с утра ПВО работает над Подмосковьем.