В Москве эвакуируют жителей дома, попавшего под атаку беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве эвакуируют жителей дома на Профсоюзной улице, попавшего под атаку беспилотника, сообщает РИА Новости. Как рассказали в префектуре Юго-Западного округа, это касается трех подъездов.

До этого в здание прилетел БПЛА, выбивший стекла и разрушивший фасад. Пострадавших в этом доме нет. Telegram-канал Mash пишет, что эвакуированы около 300 человек из дома на Ленинском проспекте, к нему едет три скорых помощи, так как есть раненые.

О пострадавших в этом районе писал также Telegram-канал SHOT.

Мэр столицы Сергей Собянин позже подтвердил эвакуацию из обоих зданий, жители смогут вернуться в квартиры после окончания необходимых работ.

Предварительно, всего были атакованы три дома в столице. Экстренные службы подтвердили удары по двум.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что рано утром в столице в результате атаки беспилотников несколько зданий получили незначительные повреждения. По словам градоначальника, на местах работают экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются. Также с утра ПВО работает над Подмосковьем.