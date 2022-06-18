В московских ТЦ установили боксы для сбора посылок военным в Донбассе

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий Вооруженных сил РФ

В нескольких ТЦ Москвы установили боксы для сбора посылок военным в Донбассе, сообщает Telegram-канал «Осторожно новости». На них написано, что «наши парни обеспечены всем необходимым, но любая поддержка поможет поддержать боевой дух».

Корзины оформлены с помощью Z-символики и хештега «Своих не бросаем». Передать посылку может любой желающий. Подобную точку сбора установили, например, в торговом центре «Маркос Молл» в Бибирево, — сообщается в канале.

Ранее стало известно, что Подмосковье поможет восстановить школы и дороги в Донецкой Народной Республике, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. На ПМЭФ-2022 он подписал соглашение о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей с главой ДНР Денисом Пушилиным. В рамках договора стороны будут взаимодействовать по вопросам гуманитарной и финансовой помощи.