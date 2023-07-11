В многоэтажном доме у школы в Москве прогремел взрыв В московских Текстильщиках произошел взрыв в многоквартирном доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В многоквартирном доме на улице 1-й Текстильщиков в Моcкве прогремел взрыв, рассказали NEWS.ru в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, ЧП произошло на пятом этаже. В результате инцидента в квартире были выбиты стекла. Никто не пострадал.

Поступило сообщение о происшествии по адресу 1-я ул. Текстильщиков, дом 9, по заявке хлопок в квартире жилого дома на пятом этаже, — сообщили в экстренных службах.

По данным Telegram-канала SHOT, дом газифицирован. Канал сообщил о взрыве газовой плиты.

В МОСГАЗе заявили, что причиной происшествия в жилом доме не является бытовой газ. В компании заявили, что к взрыву привело неосторожное обращение с аэрозольной смесью для дезинфекции. В МОСГАЗе сообщили, что газовые коммуникации в квартире герметичны, угроз для населения нет.

Аварийная бригада АО «МОСГАЗ» оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. В результате обследования обнаружено, что происшествие не имеет отношения к бытовому газу — за газовой плитой произошел хлопок аэрозольной смеси для дезинфекции от насекомых, — пояснили в компании.

Ранее стало известно, что в многоквартирном доме в Волгограде взорвался бытовой газ. ЧП произошло в ночь на 21 апреля одной из квартир в пятиэтажном здании на улице Титова. Возникший пожар перекинулся на соседние квартиры. Пострадали три квартиры на втором и третьем этажах, в одной из них частично обрушилось межкомнатное перекрытие.