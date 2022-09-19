В Гидрометцентре сообщили, что бабьего лета в Москве не ожидается Вильфанд: бабьего лета в Москве не ожидается еще минимум неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение всей наступившей недели москвичей ожидает пасмурная погода, при этом будет достаточно тепло. Такой прогноз в интервью ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что бабьего лета в течение ближайших семи дней не предвидится.

До конца недели бабьего лета не видно. Оно не приходит по заказу, к сожалению. Этот период может наступить и в первую декаду октября, а были годы, когда оно длилось до 20 октября, — сказал метеоролог.

Он рассказал, что понедельник, 19 сентября, и вторник, 20 сентября, в Москве будут очень хмурыми и дождливыми, но теплыми. Плотная облачность не даст почве сильно прогреваться днем и значительно остывать ночью, в связи с чем температура в течение суток будет примерно одинаковой.

Ночные температуры — 10–12 градусов, а дневные — 12–14 градусов в понедельник. Во вторник аналогичная ситуация: ночью тепло — 9–11 градусов, днем будет 12–15 градусов. Интенсивность осадков существенно уменьшится, — поведал Вильфанд.

В среду характер погоды существенно не изменится, но ночная температура будет уже ниже. Ночью ожидается от 6 до 8 градусов тепла, днем 12–14 со знаком плюс. Осадки сохранятся.

С четверга по воскресенье ночью, предположительно, будет от 3 до 8 градусов тепла, днем от 11 до 16 градусов. Будет все так же облачно, но с некоторыми прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что южные регионы ожидает сильное похолодание и дожди с понедельника. Эксперт предупредил, что температура опустится более чем на 10 градусов. По его словам, в Краснодарском крае температура с 33 градусов опустится до 23. Он добавил, что в Крыму также ожидается резкое похолодание с 32 до 22 градусов.