Вильфанд заявил о резком похолодании на юге России с понедельника

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что южные регионы ожидает сильное похолодание и дожди с понедельника. Эксперт предупредил, что температура опустится более чем на 10 градусов. По его словам, в Краснодарском крае температура с 33 градусов опустится до 23. Он добавил, что в Крыму также ожидается резкое похолодание с 32 до 22 градусов, пишет ТАСС.

Очень заметно изменится температурный и погодный режим на юге России. С понедельника в Краснодарском крае будет 23–26 градусов, а к концу недели еще понизится температура — до 21–22 градусов, — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что в районах Крыма с континентальным климатом дневная температура опустится до 17–19 градусов тепла.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее заявил, что в столице постепенно начинают включать отопление в многоквартирных домах и городских хозяйствах. Он отметил, что данный процесс займет пять дней. Бирюков отметил, что тепло подавалось ранее по заявкам в социальные учреждения.

Отмечается, что с понедельника температура воздуха в столице опустится до 11–14 градусов со знаком плюс, усилится ветер, порывы составят до 20 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы на 15–18 миллиметров ртутного столба.