В Москве начали давать отопление Заммэра Москвы Бирюков: специалисты начали включать отопление в жилых домах

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В Москве постепенно начинают включать отопление в многоквартирных домах и городских хозяйствах, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что данный процесс займет пять дней, передает Telegram-канал городского хозяйства столицы.

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в соответствии с действующими нормативами приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня начали подачу тепла в жилые дома, ранее по заявкам администраций включали отопление в социальных учреждениях, — заявил Бирюков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что во второй половине дня в воскресенье, 18 сентября, в Москве ожидается усиление дождей и ветра. В понедельник осадки сохранятся, скорость ветра достигнет 20 метров в секунду, температура воздуха понизится.

Он добавил, что с понедельника температура воздуха в столице опустится до 11–14 градусов со знаком плюс, усилится ветер, порывы составят до 20 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы на 15–18 миллиметров ртутного столба. В дальнейшем пасмурная и прохладная погода сохранится.