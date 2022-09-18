Вильфанд рассказал, когда в Москве начнет портиться погода. Вильфанд: погода в Москве начнет ухудшаться во второй половине дня в воскресенье

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Во второй половине дня в воскресенье, 18 сентября, в Москве ожидается усиление дождей и ветра. В понедельник осадки сохранятся. скорость ветра достигнет 20 метров в секунду, температура воздуха понизится. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В воскресенье будет приближаться фронтальный раздел, погода будет меняться. Если еще утром небольшие дожди, то во второй половине дня они будут местами сильные. Температура будет еще оставаться комфортной — 15-16 градусов, по области до 18 градусов. Ветер усилится до 15 м/с. В понедельник дождливая погода продолжится, осадки станут интенсивнее, температура понизится, — сообщил метеоролог.

Он добавил, что с понедельника темература воздуха в столице опустится до 11-14 градусов со знаком плюс, усилится ветер, порывы составят до 20 метров в секунду. Атмосферное давление будет иже нормы а 15-18 миллиметров ртутного столба.

В дальнейшем пасмурная и прохладная погода сохранится.

Ранее Вильфанд заявил, что бабьего лета в Москве и Московской области в ближайшее время не будет. По его словам, до конца недели температура будет выше нормы примерно на два градуса, но в воскресенье начнутся дожди.

При этом заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что отопление в жилых домах в Москве начнут включать 18 сентября. Он отметил, что по указанию московского градоначальника Сергея Собянина из-за резкого похолодания на прошлой неделе преждевременно стартовал отопительный сезон в социальных объектах, таких как школы, детские сады и медучреждения.