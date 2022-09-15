Стало известно, когда в Москве включат отопление Заммэра Бирюков: отопление в жилых домах в Москве включат 18 сентября

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отопление в жилых домах в Москве начнут включать 18 сентября, сообщил РИА Новости заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, по указанию московского градоначальника Сергея Собянина из-за резкого похолодания на прошлой неделе преждевременно стартовал отопительный сезон в социальных объектах, таких как школы, детские сады и медучреждения.

В воскресенье с учетом погодных условий начнем пуск тепла в жилые дома, на следующей неделе — на промышленные и торговые объекты, — сказал Бирюков.

Он отметил, что отопление не поступит одномоментно во все здания, процедура займет несколько дней.

Ранее эксперт по безопасности Сергей Победоносцев предостерег россиян от нестандартного способа обогрева помещений — зажигания газовых плит. По его словам, так делают некоторые граждане России, в домах у которых холодно. Он пояснил, что такой способ согреться несет риск отравиться угарным газом. Особенно эта проблема актуальна для жителей старых домов, в которых плохо работает система вентиляции.