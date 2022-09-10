Россиян предупредили об опасных способах согреть квартиру Эксперт Победоносцев: обогрев жилья при помощи газовых плит опасен из-за риска отравления

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В связи с похолоданием жители разных регионов России начинают использовать для обогрева газовые плиты. Однако такой способ согреться несет за собой риск отравиться угарным газом, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по безопасности Сергей Победоносцев. Он отметил, что эта проблема особенно актуальна для жителей старых домов, в которых плохо функционирует система вентиляции.

Когда вы греете помещение газом, то вы выжигаете кислород, вместо него образуется угарный газ. Вполне можно отравиться угарным газом, то есть угореть при недостаточной работе системы вентиляции. Я не думаю, что в домах старой постройки очень хорошо работает вентиляция, поэтому не стоит греться газом, — поделился специалист.

Победоносцев уточняет, что более эффективный и менее рискованный способ согреть квартиру до подачи отопления — «отказ от обогрева улицы». Для этого необходимо держать закрытыми окна, а открытые щели нужно заклеить или заткнуть ватой.

Если в квартире холодно, то самый безопасный способ согреть ее – это перестать обогревать улицу. Для этого надо исключить возможность ухода тепла. Проще всего это сделать, если заклеить окна. Для этого можно использовать даже старые добрые дедушкины методы, то есть заткнуть все дыры ватой и проклеить бумагой, — рассказал Победоносцев.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в ближайшую зиму россияне будут гарантированно обеспечены светом и теплом, поскольку внутренние цены на газ в 40 раз ниже европейских. По его словам, причина такой разницы кроется в государственном регулировании цен. Внутреннее потребление газа, по словам Новака, — одно из наиболее перспективных направлений использования ресурса.