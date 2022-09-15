Москвичам рекомендовали не ждать бабьего лета Метеоролог Вильфанд заявил, что бабьего лета в Москве в ближайшее время не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бабьего лета в Москве и Московской области в ближайшее время не будет, заявил «Lenta.ru» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, с 15 сентября и до конца недели температура будет выше нормы примерно на два градуса, но в воскресенье, 18 сентября, начнутся дожди.

Еще совсем недавно, три-четыре дня назад, в Москве наблюдались заморозки, а уже сегодня температура прогнозируется в диапазоне 15-17 градусов в разных точках столицы. Это примерно на 7-8 градусов выше, чем в выходные дни. Кроме того, о заморозках, которые наблюдались в Москве, пока можно забыть. Температура существенно повысилась, — сообщил он.

Отмечается, что бабье лето — это многокомпонентная синоптическая ситуация, которая предполагает не только теплую погоду, но и солнечную, и сухую погоду. А в Москве ожидается теплая погода, но не солнечная.

К выходным в столицу придет «мимолетное» бабье лето, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что большая часть выходных пройдет без осадков. В то же время со второй половины воскресенья в Москве ожидаются сильные дожди.