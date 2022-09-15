«Мимолетное бабье лето»: метеоролог сообщил о резком потеплении к выходным Метеоролог Шувалов сообщил о резком потеплении к выходным в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К выходным в столицу придет «»мимолетное» бабье лето, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что большая часть выходных пройдет без осадков. В тоже время со второй половины воскресенья в Москве ожидаются сильные дожди.

К выходным в Москву придет «мимолетное» бабье лето. Так вся суббота и первая половина воскресенья пройдет без осадков, а столбик термометра встанет на отметке в 17-18 градусов. В тоже время со второй половины воскресенья начнутся сильные дожди, особенно в ночное время суток, - заявил Шувалов.

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