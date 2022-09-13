«Гуляет ОРВИ»: иммунолог напомнила москвичам о начале сезона гриппа Иммунолог Ярцева напомнила москвичам о начале сезона гриппа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве сезонно начали «гулять» грипп и ОРВИ, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-иммунолог Ирина Ярцева. Специалист отметила, что в первую очередь стоит заняться общим укреплением иммунитета путем закаливания и соблюдения режима сна. Также, по ее словам, следует одеваться по погоде и постараться употреблять в пищу побольше фруктов.

Сейчас в столице сезонно начали гулять грипп и различные ОРВИ-заболевания, так как московская погода на данный момент достаточно холодная и влажная для их комфортного распространения. Также в связи со сменой климата и укорачиванием светового дня страдает и человеческая иммунная система, которая в данных обстоятельствах наиболее подвержена различного рода заболеваниям. Если говорить о мерах профилактики, то они достаточно простые. Это соблюдение режима сна, питания и общее закаливание организма. Также не стоит забывать одеваться по погоде и постараться употреблять в пищу побольше фруктов, — посоветовала Ярцева.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что осенью возможны обострения сердечно-сосудистых и психических заболеваний, а также болезней легких. По его словам, периоды межсезонья и зима наиболее благоприятны для распространения коронавируса и ОРВИ, поскольку солнца становится меньше, а люди возвращаются в города и выходят на работу.