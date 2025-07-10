Три московских аэропорта возобновили работу Ограничения на работу аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский в Москве сняли

Ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты, заявил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов и длились чуть более часа.

Домодедово, Внуково, Жуковский: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул он.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что ВСУ попытались атаковать Москву. Он уточнил, что средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника на подлете к городу. На месте падения обломков БПЛА работали экстренные службы.

До этого стало известно, что владелец петербургского аэропорта Пулково потерял 50–55 млн рублей из-за отмены и переноса авиарейсов 4–7 июля. Ограничения в работе аэропорта вводились на фоне атак ВСУ на Ленинградскую область. Всего за этот период было отменено 172 рейса. Сумма убытков включает в себя недополученные доходы авиагавани из-за отмены или задержки рейсов.