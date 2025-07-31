Таможенники изъяли кольцо за 6 млн рублей у прибывшей из Катара россиянки

Таможенники изъяли кольцо за 6 млн рублей у прибывшей из Катара россиянки В Шереметьево таможенники изъяли кольцо с бриллиантами за 6 млн рублей

Прибывшая из Катара жительница России попыталась провезти через аэропорт Шереметьево незадекларированное кольцо стоимостью 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы. В ходе экспертизы было установлено, что украшение выполнено из платины 950-й пробы со вставками из бриллиантов. Сотрудники таможни изъяли драгоценность.

Шереметьевские таможенники обнаружили незадекларированное кольцо стоимостью 6 млн рублей у россиянки, прибывшей из Дохи (Катар). <...> В ее сумке в ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили кольцо серебряного цвета с крупными камнями, — заявили в ведомстве.

Возбуждено дело по статье о недекларировании товаров. По ней россиянке грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости незадекларированного украшения.

Ранее таможенники предотвратили незаконный вывоз почти 3 млн рублей. Они задержали гражданина Латвии, который пытался выехать из России на легковом автомобиле. Мужчина закрепил на своем теле при помощи пищевой пленки 2,5 млн рублей. Еще 494,8 тысячи рублей он разместил в карманах брюк.