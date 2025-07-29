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29 июля 2025 в 12:19

Иностранец пытался вывезти из России 2,5 млн рублей на своем теле

ФТС: таможенники пресекли попытку латыша вывезти из России почти 3 млн рублей

Фото: t.me/customs_rf*

Российские таможенники предотвратили незаконный вывоз почти 3 млн рублей, сообщает ФТС РФ. В пункте пропуска «Бурачки» сотрудники таможни задержали гражданина Латвии, который пытался выехать из России на легковом автомобиле. При досмотре у него были обнаружены денежные средства, скрытые от контроля. Выяснилось, что мужчина закрепил на своем теле при помощи пищевой пленки 2,5 миллиона рублей. Еще 494,8 тысячи рублей он разместил в карманах брюк.

Эти суммы значительно превышают допустимый лимит для вывоза без обязательного декларирования. Изъятые наличные средства стали основанием для возбуждения уголовного дела. Нарушителю грозит штраф, который может достигать десятикратной суммы незаконно перемещенных средств.

Ранее сотрудники Уральского таможенного управления обнаружили гражданина Китая около 60 килограммов обуви, причем все ботинки были только на правую ногу. В багаже находилось 190 полупар различного дизайна, выполненных из разных материалов и имевших отличия по размерам и цветам. Как пояснили в ведомстве, иностранец не предоставил необходимых документов, сославшись на незнание таможенных правил.

До этого в аэропорту Волгограда задержали иностранку, прибывшую рейсом из Дубая, при досмотре багажа выяснилось, что она пыталась провезти без декларирования свыше 40 кг натуральных человеческих волос. Общая стоимость изъятого товара составила 4,3 млн рублей.

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