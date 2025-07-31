Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 21:10

Как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту: полная инструкция

Как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту Как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту Фото: Shutterstock/FOTODOM

Планируя поездку за рубеж, важно убедиться, что у вас нет ограничений на выезд. Разберемся, как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту, и что делать, если возникли проблемы.

Основные причины запрета на выезд

Пограничная служба может не выпустить вас из страны, если:

  • имеется задолженность по кредитам, алиментам или налогам;

  • вы находитесь под следствием или являетесь обвиняемым по уголовному делу;

  • есть ограничение от судебных приставов;

  • несовершеннолетний ребенок выезжает без согласия второго родителя;

  • для некоторых категорий граждан — действует запрет от работодателя.

Как проверить запрет на выезд

1. Проверка через сайт ФССП. Самый надежный способ:

  • зайдите на сайт;

  • заполните небольшую анкету на странице «База данных исполнительных производств»;

  • система покажет, есть ли у вас задолженности или ограничения.

Плюсы: официальные данные, бесплатно.

Минусы: не отображает все возможные причины запрета.

2. Проверка через портал «Госуслуг». Оптимальное решение для пользователей с подтвержденной учетной записью:

Как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту: полная инструкция Как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту: полная инструкция Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

авторизуйтесь на портале;

перейдите в раздел «Судебная задолженность»;

проверьте наличие ограничений.

Плюсы: быстрый доступ к информации.

Минусы: требуется подтвержденная учетная запись.

3. Личное обращение в МВД. Если хотите получить полную информацию:

  • обратитесь в местное отделение МВД;

  • подайте запрос о наличии ограничений на выезд;

  • получите официальный ответ.

Плюсы: наиболее полные данные.

Минусы: требует времени и посещения ведомства.

Что делать, если выезд запрещен?

Если вы обнаружили ограничение, действуйте по ситуации:

  • задолженности: погасите долги и проверьте снятие ограничения через 7–10 дней;

  • судебные решения: обратитесь к юристу для уточнения причин и способов решения проблемы;

  • запрет на выезд ребенка: получите нотариальное согласие второго родителя.

путешествие
долг
аэропорты
страна
Виктория Семёнова
В. Семёнова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как проверить поляризацию очков: 4 простых способа
На Западе раскрыли, какую надежду потеряли ВСУ
Смотровые площадки Казани: где увидеть город с высоты
В Польше выдвинули новые требования Зеленскому
Курильчанин нашел на берегу артефакт после цунами
В офис коммунистов из российского региона нагрянули силовики
В Госдепе США сделали неожиданное признание о санкциях против России
Как проверить — серебро или нет: 7 надежных способов
В США заявили о начале нового периода в отношениях с Китаем
Макгрегор проиграл апелляцию по делу об изнасиловании
Степан Меньщиков объяснил феномен популярности «Дома-2»
«Это немыслимо»: Госдеп пришел в ужас от идеи войны России и США
Пассажиропоток между Россией и ОАЭ удвоился
Ссора с женой обернулась для жителя Псковской области смертью от ножа
Как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту: полная инструкция
5 минут и минимум калорий — быстрый творожный десерт без выпечки и сахара
Уничтожена крупнейшая группировка ВСУ: ситуация на фронтах СВО 31 июля
Российские туристы обнаружили рвоту кашалота стоимостью в 11 млн рублей
Украинская почта оказалась одним из главных поставщиков снаряжения ВСУ
Пополамщики — кто это и почему о них говорят?
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.