Как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту: полная инструкция

Как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту

Как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту: полная инструкция

Планируя поездку за рубеж, важно убедиться, что у вас нет ограничений на выезд. Разберемся, как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту, и что делать, если возникли проблемы.

Основные причины запрета на выезд

Пограничная служба может не выпустить вас из страны, если:

имеется задолженность по кредитам, алиментам или налогам;

вы находитесь под следствием или являетесь обвиняемым по уголовному делу;

есть ограничение от судебных приставов;

несовершеннолетний ребенок выезжает без согласия второго родителя;

для некоторых категорий граждан — действует запрет от работодателя.

Как проверить запрет на выезд

1. Проверка через сайт ФССП. Самый надежный способ:

зайдите на сайт;

заполните небольшую анкету на странице «База данных исполнительных производств»;

система покажет, есть ли у вас задолженности или ограничения.

Плюсы: официальные данные, бесплатно.

Минусы: не отображает все возможные причины запрета.

2. Проверка через портал «Госуслуг». Оптимальное решение для пользователей с подтвержденной учетной записью:

Как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту: полная инструкция Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

авторизуйтесь на портале;

перейдите в раздел «Судебная задолженность»;

проверьте наличие ограничений.

Плюсы: быстрый доступ к информации.

Минусы: требуется подтвержденная учетная запись.

3. Личное обращение в МВД. Если хотите получить полную информацию:

обратитесь в местное отделение МВД;

подайте запрос о наличии ограничений на выезд;

получите официальный ответ.

Плюсы: наиболее полные данные.

Минусы: требует времени и посещения ведомства.

Что делать, если выезд запрещен?

Если вы обнаружили ограничение, действуйте по ситуации: