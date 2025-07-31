Как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту: полная инструкция

Планируя поездку за рубеж, важно убедиться, что у вас нет ограничений на выезд. Разберемся, как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту, и что делать, если возникли проблемы.
Основные причины запрета на выезд
Пограничная служба может не выпустить вас из страны, если:
имеется задолженность по кредитам, алиментам или налогам;
вы находитесь под следствием или являетесь обвиняемым по уголовному делу;
есть ограничение от судебных приставов;
несовершеннолетний ребенок выезжает без согласия второго родителя;
для некоторых категорий граждан — действует запрет от работодателя.
Как проверить запрет на выезд
1. Проверка через сайт ФССП. Самый надежный способ:
зайдите на сайт;
заполните небольшую анкету на странице «База данных исполнительных производств»;
система покажет, есть ли у вас задолженности или ограничения.
Плюсы: официальные данные, бесплатно.
Минусы: не отображает все возможные причины запрета.
2. Проверка через портал «Госуслуг». Оптимальное решение для пользователей с подтвержденной учетной записью:
авторизуйтесь на портале;
перейдите в раздел «Судебная задолженность»;
проверьте наличие ограничений.
Плюсы: быстрый доступ к информации.
Минусы: требуется подтвержденная учетная запись.
3. Личное обращение в МВД. Если хотите получить полную информацию:
обратитесь в местное отделение МВД;
подайте запрос о наличии ограничений на выезд;
получите официальный ответ.
Плюсы: наиболее полные данные.
Минусы: требует времени и посещения ведомства.
Что делать, если выезд запрещен?
Если вы обнаружили ограничение, действуйте по ситуации:
задолженности: погасите долги и проверьте снятие ограничения через 7–10 дней;
судебные решения: обратитесь к юристу для уточнения причин и способов решения проблемы;
запрет на выезд ребенка: получите нотариальное согласие второго родителя.