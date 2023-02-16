Таксист в Москве не поделил дорогу с коллегой и сломал ему ногу Появилось видео драки водителей такси после ДТП в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве двое водителей такси столкнулись на дороге, где в результате одну из машин унесло в кювет, после чего таксисты решили выяснить отношения в рукопашную, передает РЕН ТВ. Драка, в ходе которой один из таксистов сломал своему коллеге ногу, попала на видео. Пострадавшего забрали с места на машине скорой и доставили в травматологический пункт. Обстоятельства конфликта устанавливают полицейские.

На кадрах показано, как одна из машин подрезает другую, и та улетает в кювет. Затем водители выходят из авто и начинают словесную перепалку. Впоследствии конфликт перерастает в драку.

Один из мужчин получил перелом ноги со смещением. Он сказал, что ему нанес травму другой водитель. Аргументы сторон обеих предстоит изучить правоохранителям.

Ранее в Москве автобус разорвало пополам при столкновении с фонарным столбом на Волоколамском шоссе. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. А на Каширском шоссе на прошлой неделе перевернулась машина такси, в салоне которой находились ребенок и женщина. В результате ДТП пассажиры не пострадали, травмы получил только водитель.