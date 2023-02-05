В Москве перевернулось такси с ребенком и женщиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Каширском шоссе перевернулся автомобиль такси, сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным собеседника телеканала, в момент происшествия в салоне авто находилась женщина с ребенком. В результате ДТП пострадал только водитель машины, остальные пассажиры не получили повреждений.

Во время аварии разлилось топливо, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и бригада медиков. Пострадавшему водителю оказали медпомощь. Обстоятельства аварии выясняются.

Вечером 29 января в Москве водитель не справился с управлением и врезался в остановку. В результате пострадали два человека. Инцидент произошел на 29-м км МКАД.

Днем того же числа двигавшаяся по МКАД легковушка проехала все полосы, врезалась в другой автомобиль, после чего сбила ограждение и перевернулась. Инцидент произошел на внутренней стороне 90-го километра автодороги. Водитель легкового авто двигался по крайней полосе дороги, после чего машину резко занесло и она попала в аварию. В районе ДТП образовалась пробка.