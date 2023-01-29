Автомобиль врезался в остановку на МКАД в Москве Водитель врезался в остановку на МКАД в Москве, два человека пострадали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве водитель не справился с управлением и врезался в остановку. По предварительным данным, пострадали два человека. Инцидент произошел на 29-м км МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

На внутренней стороне 29-го км МКАД водитель совершил наезд на остановку после потери управления транспортным средством. Предварительно, в результате пострадали два человека, — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают оперативные службы города.

Днем 29 января сообщалось, что двигавшаяся по МКАД легковушка проехала все полосы, врезалась в другой автомобиль, после чего сбила ограждение и перевернулась. Инцидент произошел на внутренней стороне 90-го километра автодороги. Водитель легкового авто двигался по крайней полосе дороги, после чего машину резко занесло и она попала в аварию. В районе ДТП образовалась пробка.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 27-го км МКАД столкнулись шесть автомобилей. Из-за ДТП движение осуществлялось по трем полосам из пяти.