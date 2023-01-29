Машина проехала все полосы, врезалась в ограждение и перевернулась на МКАДе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

архивное фото

Легковушка проехала все полосы, врезалась в другой автомобиль, после чего перевернулась и сбила ограждение на МКАДе, сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На месте ДТП работают оперативники.

На видео можно заметить, что водитель легкового авто двигался по крайней полосе дороги, после чего машину резко занесло, и она попала в аварию. В районе ДТП образовалась пробка.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что на 45-м км МКАД в Москве загорелось такси. Отмечается, что в 16:20 возгорание было ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента не обнаружили. Движение на участке было затруднено.

До этого в подмосковном городе Солнечногорске на 57-м километре трассы М-11 «Нева» столкнулись 16 автомобилей, пострадавших не было. Движение в направлении области было ограничено из-за ДТП, сообщалось, что в аварию попали фура, бензовоз, пять легковых авто и грузовик.

До этого на внутренней стороне 27-го км МКАД столкнулись шесть автомобилей. Из-за ДТП движение осуществлялось по трем полосам из пяти.