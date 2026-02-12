Зимняя Олимпиада — 2026
Сына Жириновского не пустили в МГИМО на мероприятие в честь отца

Олег Жириновский Олег Жириновский Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Сына основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олега Жириновского (Эйдельштейна) не пустили в Московский государственный институт международных отношений, где проходит мероприятие памяти политика, сообщает Telegram-канал Baza. Речь идет о «Жириновских чтениях». Мужчина попытался прорваться туда с боем, но безуспешно.

Как уточнил канал, доступ к площадке был закрыт для всех, кто не зарегистрировался заранее. При этом сына Жириновского в списках не было. Когда мужчина начал агрессивно требовать его пропустить, на место вызвали наряд Росгвардии. Силовики убедили Эйдельштейна покинуть здание, при этом задерживать его не стали.

Ранее появилась информация, что дебоширы угрожают «взорвать» одну из башен «Москва-Сити». В апартаментах проходила вечеринка, участники которой начали звонить в оперативные службы. Позднее выяснилось, что угрожавшими взорвать «Москва-Сити» мужчинами оказались арендатор и двое его знакомых — Рафик Ф., Алексей К. и Давид Л. Они совершили несколько анонимных звонков в экстренные службы и заявили о намерении совершить теракт в башне Neva Towers.

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

