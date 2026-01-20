Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 13:42

Свыше полусотни нелегальных мигрантов поймали в московском хостеле

Более 50 нелегальных мигрантов задержали в хостеле на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Свыше полусотни нелегальных мигрантов задержали в московском хостеле, заявили NEWS.ru в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице. Сотрудники ведомства оказали силовую поддержку коллегам из Военного следственного управления СК РФ и МВД России в ходе профилактического рейда.

В одном из столичных хостелов задержаны свыше 50 человек, подозреваемых в нарушении миграционного законодательства, — отметили правоохранители.

По их информации, хостел, где поймали мигрантов, располагается в юго-западной части города. Всех иностранцев доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предложил ввести ограничение на количество банковских счетов для иностранных граждан. Также он добавил, что открывать счета для мигрантов следует только по загранпаспортам.

До этого стало известно, что в Самарской области мигранты не смогут работать дворниками в детсадах и школах, следует из постановления правительства региона, размещенного на его сайте. Кроме того, у них не получится устроиться на эту же позицию на объектах транспорта.

мигранты
Росгвардия
Москва
хостелы
