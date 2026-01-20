Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 13:26

В Госдуме предложили «закрутить гайки» мигрантам в банковской сфере

Депутат Луговой предложил ограничить мигрантам количество счетов в банках

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Необходимо ввести ограничение на количество банковских счетов для иностранных граждан, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Как передает ТАСС, член ГД добавил, что открывать счета для мигрантов следует только по загранпаспортам.

Необходимо ограничить количество банковских счетов для мигрантов. Необходимо законодательно установить: один мигрант — один банк. Один счет в каждом банке, — отметил парламентарий.

Ранее в Самарской области иностранным гражданам запретили работать дворниками в детских садах и школах. Такое ограничение также распространяется на работу на объектах транспорта. Мигрантов в регионе также не будут брать на работу в сфере производства беспилотных авиационных систем и космических аппаратов.

До этого сообщалось, что МВД России начнет автоматически получать информацию о доходах трудовых мигрантов. Эти данные будут поступать из налоговой службы. Цель данного нововведения — усилить контроль за трудоустройством иностранцев и пресечь случаи их фиктивной занятости. Координацию процесса будут осуществлять Министерство финансов, Федеральная налоговая служба, МВД и Министерство иностранных дел при участии правительства Москвы.

