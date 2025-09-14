Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 01:32

Суточный рекорд атмосферного давления обновился в Москве

Леус: в Москве зафиксирован новый суточный рекорд атмосферного давления

В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление за последние годы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, показатель достиг исторического максимума для второй декады сентября.

Согласно предоставленным данным, 13 сентября барометрические приборы зафиксировали значение 762,9 мм ртутного столба. Этот показатель превысил предыдущий рекорд, установленный ровно десять лет назад, на 0,1 мм рт. ст. Метеоролог также прогнозирует возможное обновление еще одного исторического достижения в ближайшее время.

Особое внимание специалист уделил прогнозу на предстоящее воскресенье, когда может быть побит рекорд 1949 года. Тогда, 14 сентября, барометры показали 758,6 мм рт. ст., в то время как текущий прогноз предполагает достижение отметки в 761 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что в данный момент Москва остается на периферии антициклона. Облака в течение дня 13 сентября частично рассеялись, но не привели к резкому похолоданию. Погода в российской столице остается комфортной для ранней осени. Днем температура воздуха достигает 12 градусов, ночью не опускается ниже 5 градусов по Цельсию.

