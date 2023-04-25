Студентов одного из крупнейших вузов России перевели на удаленку из-за кори «Осторожно, Москва»: студентов РТУ МИРЭА перевели на удаленку из-за вспышки кори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студентов РТУ МИРЭА перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Методисты разослали студентам сообщения о том, что начиная с 26 апреля занятия будут проводиться в удаленном формате. Ограничения коснутся только учебного корпуса на Стромынке, а занятия на Малой Пироговской и проспекте Вернадского продолжатся в очном формате.

Добрый день, уважаемые студенты! Доводим до вашего сведения, что в связи с профилактическими мероприятиями с 26 апреля 2023 года все занятия студентов Института технологий управления будут проводиться в дистанционном формате. Информацию о возврате к очному формату обучения сообщим дополнительно, — сообщили в рассылке.

Канал также опубликовал скриншот из чата студентов, где сообщили, что «кто-то заболел корью и теперь всю Стромынку переведут на дистант». Автор добавил, что удаленка, предположительно, вводится на 20 дней. Двое участников беседы написали, что им сказал об этом преподаватель.

На этой неделе из-за кори также отправили на удаленку студентов Московского политехнического института из 11-ти групп, в которых учащиеся контактировали с заболевшим. Перед этим подтвердилась вспышка кори в Университете нефти и газа имени Губкина.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что первыми симптомами кори являются одутловатое лицо и отечные веки. Также признаками болезни может быть заложенность носа, сухой грубый кашель, высокая температура, вялость, потеря аппетита и слабость.