Роспотребнадзор назвал симптомы кори Роспотребнадзор предупредил об отечности век и одутловатости лица при кори

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Первыми симптомами кори являются одутловатое лицо и отечные веки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что сыпь может появиться не сразу.

Кроме того, симптомами кори являются заложенность носа и сухой грубый кашель, повышенная температура, вялость, слабость и плохой аппетит.

Что касается сыпи, то она появляется на третий-пятый день болезни и продолжается три-четыре дня. В Роспотребнадзоре отметили, что выпуклые красные пятна сначала становятся заметными в центре лица, за ушами, а затем распространяются на все лицо, шею и верхнюю часть груди, после чего переходят на туловище, руки и бедра и нижние части рук, голени и стопы.

На четвертый-пятый день сыпь становится буровато-коричневой. У пациента также снижается температура и постепенно улучшается самочувствие.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов призвал россиян проверить антитела против кори. По его словам, иммунитет к вирусу у вакцинированных граждан сохраняется на протяжении довольно длительного времени, однако тем людям, кто не уверен, что были привиты, стоит сдать анализ.