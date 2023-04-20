Еще один московский вуз столкнулся с корью 11 студенческих групп Московского политеха отправили на удаленку из-за кори

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Московский политехнический институт отправил на удаленную форму обучения студентов 11 групп, учащиеся которых контактировали с зараженным корью, передает РБК со ссылкой на пресс-службу вуза. Сам больной студент сейчас находится на лечении в больнице. Других случаев заражения корью пока в вузе не фиксировали. В учреждении проводят дезинфекцию помещений и используют бактерицидные излучатели.

В корпусах Московского политеха открыты прививочные пункты. Также организованы дезинфекция и работа бактерицидных облучателей, ежедневно проводится медицинское наблюдение всех контактных лиц, — отметили в пресс-службе вуза.

Ранее вспышку кори зафиксировали в Университете нефти и газа имени Губкина. В связи с этим вуз ввел каникулы с 12 по 16 апреля, а также перевел студентов на удаленку на 21 день.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении в России ситуации с корью. По ее словам, заболевание выявлено в 44 регионах страны, но о принятии каких-либо специальных мер профилактики пока речи не идет.

По словам профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна, вспышки кори на территории России происходят из-за отсутствия вакцинации у ряда граждан. После коронавирусной инфекции в обществе усилилось сообщество антиваксеров. Антипрививочники повлияли на то, что корь вновь сильно распространилась.