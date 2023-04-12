«Увозили в больницу»: появились подробности вспышки кори в московском вузе В Губкинском университете корью заболели несколько десятков человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Источник в Российском государственном университете нефти и газа НИУ имени И.М. Губкина в Москве рассказал NEWS.ru, что в вузе корью заболели несколько десятков человек. Студентов переводят на дистанционное обучение, в учебном заведении объявлен карантин.

Со вчерашнего дня в университете начали менять расписание. С 12 по 16 апреля занятия проводятся дистанционно. На ровном месте вуз не стал бы менять расписание и переводить студентов на дистант, значит, заболели не 5–10 человек, а несколько десятков. Знаю, что заболевших увозили в инфекционную больницу. Руководство университета попросило студентов обновить данные о вакцинации, прикрепить сертификаты о вакцинации. Тех, кто не делал прививку, попросили сделать. Сейчас можно сказать, что в вузе карантин, — сказал собеседник.

В приемной ректора вуза Виктора Мартынова рассказали NEWS.ru, что по приказу ректора с 12 по 16 апреля в вузе начались каникулы. Издание Lenta.ru со ссылкой на источники сообщило, что в университете отменили занятия, студентов попросили предоставить справки о вакцинации, открыты пункты вакцинации.

В управлении Роспотребнадзора по Москве подтвердили РИА Новости случай заболевания корью у одного из студентов вуза. По данному факту начато эпидемиологическое расследование, приняты исчерпывающие меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания. В адрес руководителя вуза дано предписание о проведении профилактических мероприятий и перевод вуза на дистанционный режим обучения на 21 день.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге выявили вспышку кори. Заболевание диагностировали у иностранных рабочих. Всех заразившихся госпитализировали.