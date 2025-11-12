Столичные бренды увеличили производство одежды За 2025 год столичные производители одежды нарастили выпуск продукции на 42%

За 2025 год производство одежды в Москве выросло на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр Правительства Москвы Анатолий Гарбузов. По его словам, которые приводит mos.ru, город активно помогает производителям адаптироваться к условиям современного рынка.

Отрасль легкой промышленности развивается высокими темпами. <…> Только за девять месяцев этого года рост производства одежды составил 42,1% в сравнении с аналогичным периодом 2024-го, — заявил он.

По словам Гарбузова, в Москве функционирует свыше 340 предприятий легкой промышленности. Среди них есть как небольшие дизайнерские студии, так и крупные производители, добавил он.

