12 ноября 2025 в 13:52

Столичные бренды увеличили производство одежды

За 2025 год столичные производители одежды нарастили выпуск продукции на 42%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

За 2025 год производство одежды в Москве выросло на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр Правительства Москвы Анатолий Гарбузов. По его словам, которые приводит mos.ru, город активно помогает производителям адаптироваться к условиям современного рынка.

Отрасль легкой промышленности развивается высокими темпами. <…> Только за девять месяцев этого года рост производства одежды составил 42,1% в сравнении с аналогичным периодом 2024-го, — заявил он.

По словам Гарбузова, в Москве функционирует свыше 340 предприятий легкой промышленности. Среди них есть как небольшие дизайнерские студии, так и крупные производители, добавил он.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» значительно нарастил выпуск снайперских винтовок Драгунова для нужд специальной военной операции. В пресс-службе уточнили, что ткущий год производство модификации СВДС увеличилось в 13 раз по сравнению с показателями прошлого года.

До этого АвтоВАЗ подтвердил готовность увеличить производство автомобилей Lada для такси на 100–200 тыс. единиц ежегодно. Представители компании заявили, о возможности скорректировать производственный план на 2026 год и последующие периоды.

