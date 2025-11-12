Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 10:49

Стало известно решение суда по апелляции миллиардера Сулейманова

Суд Москвы оставил миллиардера Сулейманова в СИЗО по делу об организации убийств

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Мосгорсуд оставил в СИЗО миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, передает РИА Новости. По информации агентства, судья не стала удовлетворять апелляцию бизнесмена о смене меры пресечения.

Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — объявила судья.

Судебное заседание, как и предыдущие слушания по вопросу избрания меры пресечения, проходило в закрытом режиме. Сулейманов участвовал в процессе по видеосвязи из следственного изолятора.

Сулейманова задержали в загородном доме в поселке Горки-2 на Рублевке. 3 октября Басманный районный суд Москвы арестовал его до 2 декабря. Миллиардеру предъявлено обвинение в организации двух убийств прошлых лет и организации покушения на убийство в 2021 году.

Ранее сообщалось, что как минимум трое пособников Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, задержаны в Дагестане. Они оказались причастны к покушению на убийство в 2021 году, организатором которого следствие считает самого миллиардера.

Россия
Москва
суды
миллиардеры
апелляции
