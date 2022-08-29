Москвичам рассказали, когда пропадет запах гари Метеоролог Синенков: запах гари в Москве исчезнет вечером 29 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запах гари и смог полностью уйдут из Москвы вечером 29 августа в связи с изменением направления ветра, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, дым устремится на восток и окутает Северный Урал и Верхнюю Волгу.

Если сегодня ещё ветер юго-восточный, то уже будет переходить на южный, начиная с вечерних часов сегодня устойчиво перейдет на юго-западный, а далее — на северо-западный, западный и ещё будет очень сильным. По этой причине дым из Рязани будет сноситься на Северный Урал и на Верхнюю Волгу, и мимо Москвы будет уходить однозначно, — заверил специалист.

Метеоролог отметил, что ветер уже поменял свое направление, однако в течение дня запах гари еще будет заметен в некоторых районах Москвы. Но уже вечером он должен полностью переместиться. Синенков выразил надежду на то, что пожары не произойдут в Калужской, Смоленской и Брянской областях, поскольку западный ветер будет способен вернуть смог в столицу.

Утром 29 августа сообщалось, что площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась на 500 гектаров. Общая площадь горения превысила 20 тысяч гектаров. При замерах атмосферного воздуха выявлено превышение предельно допустимой концентрации по оксиду углерода в Железнодорожном районе Рязани.