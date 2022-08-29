Площадь лесных пожаров под Рязанью превысила 20 тысяч гектаров

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

За сутки площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась на 500 гектаров. Общая площадь по состоянию на понедельник превысила 20 тысяч гектаров, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

За сутки площадь, пройденная огнем, увеличилась на 500 га. Общая площадь превысила 20 тыс. га, при этом рост площади пожара замедлился. Действуют шесть очагов, локализованы два из них, — говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. При замерах атмосферного воздуха выявлено превышение предельно допустимой концентрации по оксиду углерода в Железнодорожном районе Рязани.

Ранее житель села Голованово в Рязанской области на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что причиной возгораний в районе стала безалаберность местных властей. По его словам, на ситуацию с противопожарной безопасностью жаловались всем депутатам и руководителям муниципального образования.

Эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил, что версия умышленных поджогов рязанских лесов и диверсий вполне реальна, так как подобные пожары не возникают из-за жаркого солнца и преломления света через бутылочное стекло на сухую траву или трухлявый пень. Он не исключил, что злоумышленники, «чтоб наверняка», использовали бензин и другие горючие жидкости. В этом случае, подчеркнул Макеев, криминалистам легче доказать, что ЧП произошло по вине преступников.