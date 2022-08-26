Назван способ поджога рязанских лесов, который могут доказать криминалисты Эксперт по выживанию Макеев не исключил, что рязанские леса могли поджечь с помощью бензина

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Версия умышленных поджогов рязанских лесов и диверсий вполне реальна, так как подобные пожары сами по себе не возникают от жаркого солнца, от преломления света через бутылочное стекло на сухую траву или трухлявый пень, заявил NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. Он не исключил, что злоумышленники, «чтоб наверняка», могли использовать бензин и другие горючие жидкости. В этом случае, подчеркнул Макеев, криминалистам легче доказать, что ЧП произошло по вине преступников.

Более чем реально [специально поджечь лес]. Пожары сами по себе не возникают от жаркого солнца, должно быть серьезное стечение обстоятельств, чтобы бутылка — разбитая или нет — лежала, и через нее преломлялся солнечный свет на сухую траву или трухлявый пень, и все это воспламенилось. Я даже сам пробовал с лупы разводить огонь в ясный солнечный день, и это заняло у меня достаточно много времени, — рассказал Макеев.

По его словам, пожары под Рязанью могли начаться из-за нарушения отдыхающими правил техники безопасности — «жарили шашлыки, развели огонь, а противопожарный ров не вырыли, не приготовили элементарные бутылку или ведро воды».

И ситуация вышла из-под контроля, люди поняли, что своими силами ничего сделать не смогут и уехали. В итоге пожар распространился на очень большой площади. Если мы говорим про диверсию — люди разводят огонь и просто уходят, поджигают завалы леса, сухостой, и пожар очень сложно остановить, особенно при такой погоде без осадков. Сосновые, еловые породы хорошо горят, — отметил Макеев.

Эксперт добавил, что для поиска возможных подозреваемых, если пожары — следствие диверсий — можно с помощью камер на дорогах отследить, «какие машины и куда заезжали, откуда выезжали, когда заметили возгорание».

Поджечь лес может и молния, ударив в сухое дерево, но вероятность низка. Причина возгорания — мусор, бутылки. Свет преломляется, лучи попадают на материал с низкой температурой воспламенения. Но и тут виноват человек, просто так мусор в лесу не появляется, — подытожил Макеев.

Накануне глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство располагает информацией о поджогах в лесах Рязанской области. Он оценил ситуацию как тяжелую, но контролируемую. Министр также уточнил, что сейчас в регионе действуют семь очагов пожаров, два из них локализованы.

Руководитель МЧС РФ 25 августа совместно с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко, министром природных ресурсов Александром Козловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли в Рязанскую область, где складывается сложная ситуация с лесными пожарами. Сообщается, что они сразу отправились на облет горящих лесов.

Ранее житель села Голованово в Рязанской области на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что причиной возгораний в районе стала безалаберность местных властей. По его словам, на ситуацию с противопожарной безопасностью жаловались всем депутатам и руководителям муниципального образования.