Житель рязанского села назвал причины лесных пожаров Житель рязанского села назвал безалаберность местных властей причиной лесных пожаров в регионе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Житель села Голованово в Рязанской области на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что причиной пожаров в районе стала безалаберность местных властей. По его словам, на ситуацию с противопожарной безопасностью жаловались всем депутатам и руководителям муниципального образования.

Что горело в 2010-м не вывезли, пилили и бросали остатки, а это сухой валежник. Дорог нет от слова совсем. Один из пожарных прудов выкапывали в прямом смысле скидываясь всей деревней. Из-за ненадлежащего контроля все пруды затянуло, и воды в них стало гораздо меньше, чем было раньше, — сообщил он.

В настоящее время сложная ситуация наблюдается в Рязанской области, где общая площадь лесных пожаров составляет более 180 гектаров. В регионе сохраняется режим ЧС. Борьба с огнем осложняется из-за жаркой погоды и порывистого ветра.

В области продолжает действовать особый противопожарный режим и высокий класс пожарной опасности. Местным жителям запрещено ходить в лес и ограничен доступ в населенные пункты, вблизи которых происходит тушение природных пожаров.

Ранее сообщалось, что запах гари и смог от лесных пожаров в Рязанской области окутали Москву. Метеоролог, эколог Александр Шувалов пояснил, что они исчезнут только с началом дождей. Однако в ближайшее время осадков не ожидается, погода будет сухой и жаркой.