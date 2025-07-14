Погода в Москве в понедельник, 14 июля: резко похолодает до 10 градусов?

Погода в Москве в понедельник, 14 июля: резко похолодает до 10 градусов?

С понедельника температура воздуха в Московском регионе начнет понижаться, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Значит ли это, что резко похолодает до плюс 10 градусов, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 14 июля

По словам Вильфанда, жара в Москве заканчивается.

«В понедельник в Москве уже 27–29 градусов, что на 5 градусов выше климатических характеристик. Во вторник изменится циркуляция воздуха, и температура в течение всей недели в столице составит 25–27 градусов, по области — до 29. Такая температура на 1–2 градуса выше нормы», — сказал он.

Метеоролог отметил, что ночные температуры на этой неделе будут около 15 градусов.

Также Вильфанд спрогнозировал обильные осадки в центральной части европейской территории России.

«В ближайшие дни везде в центре Европейской России пройдут заметные дожди. Они сейчас очень к месту, потому что они снизят пожароопасность, которая еще в выходные соответствовала четвертому, то есть высокому классу пожарной опасности», — сообщил он.

В Москве с понедельника начнет падать давление, погода станет более облачной. В начале недели прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные.

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня столица будет в полосе влияния малоподвижного атмосферного фронта. В такой ситуации в регионе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Температура воздуха — плюс 28–30 градусов, по области — плюс 26–31 градус. Ветер северо-восточный 2–7 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы», — написал синоптик.

Во вторник, 15 июля, в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, ночью — плюс 18–20 градусов, днем — плюс 25–27 градусов.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 14 июля

По данным Леуса, Санкт-Петербург в понедельник тоже будет в полосе влияния малоподвижного атмосферного фронта. В регионе пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, более интенсивные осадки ожидаются в южной части области.

Температура воздуха в Петербурге составит плюс 27–29 градусов, в Ленинградской области — плюс 25–30 градусов. Ветер северо-восточный 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник днем без осадков, ночью — плюс 17–19 градусов, днем — плюс 26–27 градусов.

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