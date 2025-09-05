Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 11:00

Соискательница обчистила салон красоты после провального собеседования

В Москве девушка обокрала салон красоты на 180 тысяч рублей после собеседования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве 24-летняя девушка обокрала на 180 тысяч рублей салон красоты, куда ранее приходила на собеседование, сообщает столичное ГУ МВД. Соискательница унесла бижутерию и деньги из кассы, но попала на камеру видеонаблюдения.

Выяснилось, что ранее она приходила в салон красоты с целью трудоустройства, после чего ей стал известен код от замка входной двери. На работу девушка так и не устроилась, но в дальнейшем воспользовалась кодом, чтобы открыть дверь и совершить кражу, — говорится в сообщении.

Украденные деньги девушка успела потратить к моменту задержания. Уголовное дело возбудили по статье о краже, максимальное наказание по ней — пять лет колонии. Подозреваемую оставили под подпиской о невыезде на время следствия.

Ранее сообщалось, что в Париже задержали двоих грабителей, перевозивших украденные драгоценности общей стоимостью €10 млн (940 млн рублей) в носке, спрятанном в нижнем белье. Подозреваемыми оказались граждане Туниса, прибывшие в Париж на поезде из Лиона.

