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02 августа 2025 в 22:28

Смертельная драка на ножах между родственниками произошла в Москве

Мужчина погиб в массовой драке между родственниками в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три человека пострадали, один скончался в результате массовой драки с применением холодного оружия на юго-западе Москвы, при этом все участники конфликта являются родственниками, сообщает прокуратура столицы. Как уточняется, тело было обнаружено под окнами жилого дома, на нем присутствовали признаки падения с большой высоты.

Под окнами жилого дома на ул. Обручева обнаружено тело 18-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, — указали в ведомстве.

По предварительным данным, ножевые ранения пострадавшим нанес погибший. На вызов прибыли четыре бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф, пострадавших госпитализировали. Один из них в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, которые в пылу свадебного веселья открыли стрельбу в воздух у здания ЗАГСа. Нарушителями оказались 23-летний жених и 22-летний шафер. Виновников «свадебного переполоха» задержали в одном из ресторанов города в самый разгар празднования.

До этого двое пенсионеров, отдыхавших в палаточном городке на берегу Ладожского озера в Ленинградской области, устроили потасовку из-за громкой музыки. В ходе конфликта один из пожилых мужчин открыл огонь из аэрозольного устройства «Добрыня», а его друг разбил акустическую систему молотком.

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