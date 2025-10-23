Синоптик рассказал, ожидаются ли в Москве заморозки в конце октября

Синоптик рассказал, ожидаются ли в Москве заморозки в конце октября Вильфанд: в конце октября в Москве не будет заморозков

В конце октября в Москве не ожидается заморозков, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом, по его словам, на последней неделе месяца температура воздуха может немного понизиться.

Небольшое понижение температуры в Московском регионе прогнозируется к концу октября. <…> Понижения температуры до 0 градусов не видно, — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что температура в столице днем будет плюс 5–6 градусов. Снежного покрова в ближайшее время также не ожидается, добавил он.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что снег в Москве ожидается в начале ноября. Кроме того, по ее словам, в столице ожидается резкое падение температуры до минусовых значений.

До этого Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в ряде регионов ожидается аномальное потепление, при котором температура поднимется на 6–12 градусов выше климатической нормы. Он пояснил, что в Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края столбики термометра могут подняться до нуля и даже двух градусов тепла.