SHOT: в Наро-Фоминске предотвращена диверсия на железнодорожных путях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что на перегоне Апрелевка — Селятино в подмосковном Наро-Фоминске удалось предотвратить новую диверсию. По данным канала, автоматика показала сигнал ложной занятости на одном из путей, из-за чего старший электромеханик прибыл на место и увидел открытую дверцу релейного шкафа, внутрь которого кто-то залил некую, предположительно, воспламеняющуюся жидкость.

Предполагается, что диверсанты не смогли поджечь шкаф, полиция устанавливает причастных к покушению на диверсию, передает SHOT.

24 апреля на 28-м километре перегона Сеятель — Бердск в Советском районе Новосибирска диверсанты вскрыли релейные шкафы, после чего облили их воспламеняющейся жидкостью и подожгли. Сотрудники станции Инская потушили огонь самостоятельно. Всем поджигателям удалось скрыться, и сейчас из разыскивает полиция.

До этого четверых калужских студентов задержали по подозрению в диверсиях на железной дороге. 17-летнюю студентку Калужского юридического колледжа подозревают как минимум в двух диверсиях на железной дороге. Она и трое других 18-летних студентов могли дважды поджечь релейные шкафы.