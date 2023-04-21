Четверых студентов задержали после серии поджогов на железной дороге SHOT: четверых калужских студентов задержали по подозрению в диверсиях на железной дороге

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

17-летнюю студентку Калужского юридического колледжа подозревают как минимум в двух диверсиях на железной дороге, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, она и трое других 18-летних студентов могли дважды поджечь релейные шкафы в Бабынинском районе Калужской области. Молодые люди были задержаны.

По данным SHOT, релейные шкафы были подожжены в Бабынинском районе в середине апреля. Утверждается, что один из подозреваемых в совершении диверсий был ранее судим за наркотики. Сотрудники полиции проверяют причастность студентов к произошедшему.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что неизвестные в Калужской области подожгли релейный и аккумуляторный шкафы на Московской железной дороге. Несмотря на то что содержимое обоих шкафов выгорело, поджог не сказался на движении поездов, поскольку шкафы были резервными и подключены не были. Минобороны эту информацию не комментировало.

11 апреля Telegram-канал «112» сообщил, что подмосковная полиция задержала в поселке Селятино Наро-Фоминского района трех местных жителей, которые собирались поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях. Задержанным было 15,16 и 21 год. По данным канала, за результативную работу задержанным пообещали денежное вознаграждение.