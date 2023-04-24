SHOT: диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске. По информации канала, на безопасность движения поездов случившееся не повлияло, задержек не было.

Как пишет SHOT, инцидент произошел около 23:00 на 28-м километре перегона Сеятель — Бердск в Советском районе. По информации канала, диверсанты вскрыли релейные шкафы, после чего облили их воспламеняющейся жидкостью и подожгли. SHOT уточнил, что пожар заметили сотрудники станции Инская, которые потушили огонь самостоятельно.

Канал сообщает, что злоумышленникам удалось скрыться, сейчас их разыскивает полиция.

Ранее четверых калужских студентов задержали по подозрению в диверсиях на железной дороге. 17-летнюю студентку Калужского юридического колледжа подозревают как минимум в двух диверсиях на железной дороге. Она и трое других 18-летних студентов могли дважды поджечь релейные шкафы