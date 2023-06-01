Самолет Sukhoi Superjet совершит аварийную посадку в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Россия готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. У судна произошла частичная потеря автоматического управления.

Командир лайнера Sukhoi Superjet 100, выполняющего рейс из Ульяновска, связался с диспетчерами и сообщил о частичной утрате управления самолетом. Было принято решение совершить экстренную посадку, — заявилисточник агентства.

К 14:48 стало известно, что лайнер успешно сел на посадочную площадку, передает Telegram-канал Brief со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Сам зарулил на стоянку, — заявил источник

В августе 2022 года президент России Владимир Путин потребовал наладить техническое обслуживание пассажирских самолетов Sukhoi Superjet. О своем поручении он заявил в ходе встречи с гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Президент подчеркнул, что самолет должен быть обеспечен необходимыми запчастями. Александровский в свою очередь назвал этот вопрос ключевым.