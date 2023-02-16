Российские банки предлагают либерализовать ввоз наличной валюты в Россию Алексей Войлуков: Ассоциация банков России предлагает либерализовать ввоз наличной валюты

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ассоциация банков России предложила повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов. Как заявил в интервью РИА Новости вице-президент ассоциации Алексей Войлуков, сейчас готовится соответствующее обращение в Федеральную таможенную службу.

Мы готовим предложение о повышении недекларируемого лимита на ввоз в Россию иностранной валюты до 100 тысяч долларов. Этот вопрос обсуждался внутри ассоциации. Мы обратились в Минфин и ЦБ, они сказали, что не против, но нужно обратиться в ФТС. Так что мы готовим предложение в ФТС, — подчеркнул Войлуков.

Он также отметил, что в современных условия большинству банков почти невозможно закупиться долларами и евро. В связи с этим внутри страны образовался дефицит свободной валюты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения ограничений в отношении Росбанка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ в рамках 10-го пакета санкций. На этих новостях акции «Тинькофф» утром упали на 6%. По информации агентства, Брюссель также хочет заставить европейские банки предоставлять информацию об активах ЦБ России.

В свою очередь экономист Евгений Коган предположил, что российская экономика в 2023 году столкнется с дефицитом бюджета, который может достигнуть 4–5 трлн рублей. По его словам, это не создаст для страны больших проблем благодаря бюджетному правилу, которое помогает стабилизировать курс валюты.