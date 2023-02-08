Экономист предрек России дефицит бюджета до 5 трлн рублей Экономист Коган предрек России дефицит бюджета до 5 трлн рублей

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Российская экономика в 2023 году столкнется с дефицитом бюджета, который может достигнуть 4–5 трлн рублей, хотя запланированный дефицит составляет 3 трлн рублей, считает экономист Евгений Коган. Он пояснил РИАМО , что это не создаст для страны больших проблем благодаря бюджетному правилу, которое помогает стабилизировать курс валюты. При нехватке денег в бюджете государство продает, например, юани из Фонда национального благосостояния и компенсирует этим нехватку поступлений, напомнил Коган.

Насколько это трагично? Нет, это не трагично, учитывая, что у нас есть Фонд национального благосостояния, есть бюджетное правило, которое позволяет стабилизировать курс валюты, — заявил экономист.

Коган подчеркнул, что принятые в России меры не допустят сильного снижения курса рубля. Национальная валюта, по его словам, будет укрепляться, что станет неприятным моментом для российских экспортеров. Для них выгоднее курс 80 рублей за доллар, уточнил эксперт.

Минфин ранее сообщил, что дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года, по предварительной оценке, составит 1,76 трлн рублей. Годом ранее был получен профицит бюджета в размере 125 млрд рублей. Рекордный для января дефицит стал следствием сокращения доходов на 35% в годовом выражении, до 1,36 трлн рублей, и увеличения расходов на 58,7%, до 3,12 трлн рублей, отметили в ведомстве.